تحرير 399 محضرا لمنشآت طبية خاصة مخالفة في المنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن ضبط 6790 منشأة مخالفة، وتحرير 399 محضر غلق إداري لمنشآت طبية خاصة مخالفة، خلال العام الماضي 2022، في إطار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مدن ومراكز المحافظة، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

حملة على مراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل

وأكد الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة العلاج الحر بالمديرية، نفذت خلال العام الماضي، مرورا على 17 ألفا و596 منشأة طبية خاصة؛ إذ تنوعت المنشآت الطبية بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل، وذلك في إطار خطة المديرية لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور محمد حسن، مدير إدارة العلاج الحر، أنه جرى تحرير 29 محضر ضبط أدوية داخل عيادات خاصة، ومصادرة المضبوطات، مشيرا إلى أن عدد المنشآت الطبية الخاصة التي جرى ترخيصها بلغ 312، بالإضافة إلى توفيق الأوضاع لـ4337 أخرى، وإنذار 1742 لتوفيق الأوضاع، وفحص 76 شكوى، واتخاذ ما يلزم حيالها.

حملة مكبرة للمرور على المنشآت الطبية ومخازن الأدوية

ونظمت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، في وقت سابق، حملة مكبرة للمرور على المنشآت الطبية ومخازن الأدوية لفحص تراخيصها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية الصحة، والتفتيش الصيدلي، والتموين، والجهات المعنية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة الحالة العامة ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، قال اللواء أ.ح هاني رضا، رئيس مدينة المنيا، إنه جرى ضبط مخزن للأدوية غير مرخص بحي شمال المدينة، به أدوية غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر، وجرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية كافة.