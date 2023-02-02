ضبط مخزن يحتكر كميات من الزيت والأرز والسكر في المنيا

ضبطت الوحدة المحلية في مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، كميات محكترة من الأرز والسكر والزيت، داخل مخزن بالمركز، وجرى عرضها بالمنافذ والمعارض بأسعار مخفضة للمواطنين.

حملة على الأسواق في أبوقرقاص

جاء ذلك خلال حملة مكبرة على الأسواق بمركز أبوقرقاص، قادها جلال أبو سداح، رئيس المدينة، لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية، في ضوء تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وضمن جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مدينة وقري مركز أبوقرقاص، والقضاء على الاحتكار.

ضبط 7200 زجاجة زيت

وقال رئيس مركز أبوقرقاص، إنه جرى ضبط مخزن به 7200 زجاجة زيت و5 أطنان سكر، و5 أطنان أرز، و200 كرتونة مكرونة، و100 لفة جبنة، مؤكدا أنه وجه بتوزيعها على المنافذ بالمركز وبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين، والتشديد على ضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح للجميع.

وأكد رئيس المركز تكثيف الحملات بصفة يومية لضبط التجار محتكري السلع الغذائية، بغرض زيادة أسعارها، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وحماية المستهلك والجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية كافة.