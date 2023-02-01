مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في تصادم على الطريق الصحراوي بالمنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب 11 أخرين، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس نقل عام وسيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي عند مدخل مركز ملوي بجنوب محافظة المنيا، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى التخصصي لتلقي العلاج.

حادث تصادم بالصحراوي الشرقي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأتوبيس نقل عام بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام مدخل مركز ملوي.

نقل 11 مصابا إلى المستشفى

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 11 آخرين أعمارهم مختلفة، وجرى نقلهم جميعا إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات كدمات وجروح واشتباه كسور وأرتجاج.

ورجحت التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائي، وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة ومحاولة التخطي الخاطئ، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثاره وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الشرقي، وتم التحفظ علي السيارتين، ونُقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.