مصرع شخصين في حادثي سير بالشرقية.. أحدهما مات أسفل عجلات قطار

لقي شخصان مصرعهما في حادثي سير بمحافظة الشرقية، إذ لفظ طالب أنفاسه الأخيرة جراء اصطدام الدراجة النارية التي كان يقودها، بسيارة نقل على الطريق الإقليمي، نزلة قرية بني صالح بمركز بلبيس، فيما لقي الآخر مصرعه أسفل عجلات قطار يمر من مزلقان قرية جهينة البحرية بنطاق بفاقوس.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بمصرع شخصين في حادثي سير بأماكن مختلفة بمحافظة الشرقية، أحدهما بنطاق مركز بلبيس والآخر بنطاق مركز فاقوس.

تصادم موتوسيكل بسيارة نقل

وأفادت التحريات الأمنية، بمصرع طالب عشريني مقيم بالحميدية جراء تصادم موتوسيكل يستقله مع سيارة نقل، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذوي المتوفي.

مصرع مسن تحت عجلات القطار بفاقوس

في سياق متصل، لقي مسن مصرعه تحت القطار في مركز فاقوس بالشرقية أثناء مروره بمزلقان القطار بقرية جهينة، تم نقل الجثمان إلى مستشفى فاقوس بسيارة إسعاف دفعت بها الهيئة حيث مكان الواقعة، وتم الكشف عليه من قبل طبيب الصحة، وصرحت الجهات المختصة بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.