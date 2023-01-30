الإمارات تدين تفجير مسجد بيشاور في باكستان

أدانت الإمارات العربية المتحدة بشدة، التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان، اليوم الإثنين، الذي أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

الإمارات تعرب عن تعازيها لحكومة وشعب باكستان

ومن جهتها، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن دولة الإمارات تجدد استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، معربة عن خالص تعازيها لجمهورية باكستان حكومة وشعبا، ولأهالي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

مخاوف من ارتفاع عدد القتلى

وكان تفجيرا انتحاريا قد وقع، اليوم، أثناء أداء صلاة الظهر في مسجد بمدينة بيشاور بشمال غرب باكستان، أسفر عن مصرع 32 شخصا و147 مصابين حتى الآن، بينهم حالات حرجة، فيما قال مسؤولون إن إمام المسجد كان من بين القتلى وكان معظمهم من أفراد الشرطة الذين تجمعوا من أجل صلاة الظهر، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا.