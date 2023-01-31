«رابطة السيارات»: سوق المستعمل شهدت ارتفاعا في حركة البيع والشراء
كتب:
أحمد عبد اللطيف
01:24 م | الثلاثاء 31 يناير 2023
أسعار السيارات
قال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات، إن عدد من موزعي السيارات الجديدة أعلنوا عن تخفيض في سعر بعض الموديلات بالنسبة للسعر غير الرسمي «الأوفر برايس»، بسبب الإعلان عن أسعار السيارات الجديدة للموديلات الحديثة التي يشهدها سوق السيارات الجديدة، بالإضافة إلى تصنيع بعض الماركات محليًا.
وأكد «محمود» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سوق السيارات المستعملة شهدت ارتفاعا في حركة البيع والشراء، خلال الفترة الماضية، مع استقرار أسعار البيع، مشيرا إلى أن راغبي شراء السيارات يبحثون عن الموديلات الحديثة.
أسعار السيارات اليوم
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار عدد من السيارات المستعملة بداية من موديلات 2010 من علامات تجارية كوري وصيني وألماني، كالتالي:
بي واي دي F3 2012
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 153,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 143,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 162,000 جنيه
دايهاتسو جران ماكس 2014
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 153,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 152,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 157,000 جنيه
بى واي دي L3 2015
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 153,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 143,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 171,000 جنيه
شيرى انفى 2018
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 153,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 130,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 176,000 جنيه
شيفروليه الدبابة الفئة ت 2008
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 154,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 143,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 162,000 جنيه
اسبيرانزا تيجو 2011
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 154,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 138,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 162,000 جنيه
دايو لاستي 2004
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 155,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 149,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 162,000 جنيه