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«رابطة السيارات»: سوق المستعمل شهدت ارتفاعا في حركة البيع والشراء

كتب:

أحمد عبد اللطيف
01:24 م | الثلاثاء 31 يناير 2023
أسعار السيارات

أسعار السيارات

قال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات، إن عدد من موزعي السيارات الجديدة أعلنوا عن تخفيض في سعر بعض الموديلات بالنسبة للسعر غير الرسمي «الأوفر برايس»، بسبب الإعلان عن أسعار السيارات الجديدة للموديلات الحديثة  التي يشهدها سوق السيارات الجديدة، بالإضافة إلى تصنيع بعض الماركات محليًا.

وأكد «محمود» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سوق السيارات المستعملة شهدت ارتفاعا في حركة البيع والشراء، خلال الفترة الماضية، مع استقرار أسعار البيع، مشيرا إلى أن راغبي شراء السيارات يبحثون عن الموديلات الحديثة.

أسعار السيارات اليوم

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار عدد من السيارات المستعملة بداية من موديلات 2010 من علامات تجارية كوري وصيني وألماني، كالتالي:

بي واي دي F3 2012

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 153,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 143,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 162,000 جنيه

دايهاتسو جران ماكس 2014  

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 153,000 جنيه        

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 152,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 157,000 جنيه

بى واي دي L3 2015

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 153,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 143,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 171,000 جنيه

شيرى انفى 2018

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 153,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 130,000 جنيه      

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 176,000 جنيه

شيفروليه الدبابة الفئة ت 2008

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 154,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 143,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 162,000 جنيه

اسبيرانزا تيجو 2011

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 154,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 138,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 162,000 جنيه

دايو لاستي 2004  

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 155,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 149,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 162,000 جنيه

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