800 ألف جنيه خسائر حريق ورشة نجارة ببنها.. عفش عرسان ولع

أمرت جهات التحقيق بمركز بنها في القليوبية بندب المعمل الجنائي لكشف أسباب وملابسات حريق شب في ورشة نجارة ببنها بقرية الرملة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وتقدير الخسائر.

المعاينة الأولية في حريق ورشة بنها

وكشف المعاينة الاولية في الحريق والتحريات أن النيران التهمت جميع محتويات الورشة من جهاز العرسان تحت التصنيع، وجميع معدات تصنيع الموبيليا وقدرت الخسائر والتلفيات المبدئية بـ800 ألف جنيه.

كانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تمكنت من السيطرة على حريق شبّ بورشة موبيليا بقرية الرملة مركز بنها بالقليوبية دون خسائر بشرية أو إصابات، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة أو وقوع خسائر بشرية أوإصابات، وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بندب لجنة من مجلس المدينة لمعاينة المكان، وبيان إن كان مرخصا من عدمه، ومدى توافر شروط الأمن الصناعي.

نشوب حريق بورشة موبيليا

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق بورشة موبيليا في قرية الرملة مركز بنها بمحافظة القليوبية.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب حريق بالورشة وتم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت جهات التحقيق بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وتقدير خسائره وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال مالك الورشة ومعاينة المكان وقدرت الخسائر بـ800 ألف جنيه.