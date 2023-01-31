أستاذ علوم سياسة لقناة قبطية: زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمصر تأكيد لدورها

قالت الدكتورة نهى أبو بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لمصر، هي الزيارة الرابعة خلال فترة قصيرة، موضحة أن هذا يعكس اهتمام الولايات المتحدة بالمنطقة والشرق الأوسط وخاصة مصر، ويقينها بالدور الرائد الذي تقوم به في المنطقة، مضيفة أن الزيارة استعرضت عدة ملفات ومحاور إقليمية، أولها عرض ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بسبب ارتفاع وتيرة العنف في المنطقة خلال الأيام الماضية، ما يؤدي لتدهور الموقف بين الطرفين.

لأول مرة يتم مناقشة انتخابات الليبية

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «في النور»، المذاع عبر قناة CTV القبطية، من تقديم يوستينا إبراهيم، أن هناك العديد من القضايا الأخرى، ومنها انتخابات الليبية ودور مصر في تهدئة الوضع في الدول الشقيقة، موضحة أن هذه هى المرة الأولى في تناول هذا الملف.

وأشارت إلى أنه تم ذكر الملف السوداني، وأهمية إيجاد توافق سياسي في البلد الشقيق، وكذلك الملف السوري والعراقي، مضيفه أنه تم الإشارة إلى ملف السد الإثيوبي، والذي تتناوله الولايات المتحدة بسبب التغيرات المناخية، وأهمية تنمية المنطقة والتي لا يجب أن تأتي على حساب الشعب المصري.

حصول مصر على دعم يصل لنحو 50 مليون دولار

وقالت أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي التقى بالشباب في الجامعة الأمريكية، وتحاور مع المستثمرين الصغار والعاملين في المجتمع المدني والمهتمين بالتغير المناخي، للتعرف على الوجهات الحالية، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة الوطن.

وأضافت أن وزير الخارجية الأمريكي أعلن عن حصول مصر على دعم يصل لنحو 50 مليون دولار، وذلك في إطار الأمن الغذائي لأن مصر متضررة من الحرب الروسية الأوكرانية.

وشددت إنه يمكن القول إن الزيارة ناجحة بكل المقاييس، وتؤكد على دور مصر في المنطقة، وتوضح أن الجانب الأمريكي يقوم بتوسيع قائمة الملفات التي يتناولها في الشرق الأوسط.