مينا النجار يعلن انطلاق عروض «ميدفست - مصر» بشكل شهري

أعلن مينا النجار مؤسس ومدير ملتقى «ميدفست- مصر»، انطلاق العروض الشهرية للملتقى بعنوان «Medfest Film Club Egypt»، وسيكون أول عرض الجمعة الساعة 7 مساء في Startup Haus، حيث سيتم عرض الفيلم الكيني الألماني Supa Modo، بدعم من معهد جوته.

مينا النجار يوضح فكرة العروض الشهرية

وصرّح مينا النجار، في بيان صحفي: «فكرة العروض الشهرية لأفلام ميدفست- مصر، تأتي بهدف تأكيد استمرارية العلاقة بين الأفلام والصحة، ونهدف إلى العرض في مختلف مناطق في القاهرة، ثم السفر إلى العديد من محافظات مصر، وعرض أفلام مختلفة لنلمس تأثير الأفلام على الحياة الإنسانية من وجهة نظر الصحة».

وحصل فيلم Supa Modo على أكثر من 40 جائزة دولية، من بينها الدب الكريستال في مهرجان برلين السينمائي الدولي، جائزة أفضل سيناريو روائي طويل في أيام قرطاج السينمائية، وجائزة الشجاعة الفنية في مهرجان ديربان السينمائي الدولي، وجائزة لجنة التحكيم من مهرجان مولوديست السينمائي الدولي.

من هو مينا النجار

مينا النجار هو مدير ومؤسس ملتقى ميدفست مصر، وهو الملتقى الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تأسس 2017، ليمزج بين الصحة والأفلام، ويسلط الضوء على الموضوعات المختصة بالصحة، بما يتضمن فعاليات وورش عمل على مدار العام.

وفي الوقت ذاته، شارك مينا النجار كممثل في العديد من الأعمال الدرامية والأفلام كان أبرزها ريفو، الجماعة 2، جبل الحلال، إذاعة حب، كما عمل كمخرج وحصل على العديد من الجوائز، وأيضًا لدى مينا النجار شغفًا بتسلق الجبال والسفر حول العالم، حيث سافر أكثر من 60 دولة مختلفة، وتسلق 20 قمة جبلية من بينهم ثلاثة من أعلى 7 قمم في العالم.