انقلاب مقطورة محملة بالزلط على طريق الفيوم اتجاه الرماية

انقلبت مقطورة محملة بالزلط على جانبها، بعد أن انحرفت السيارة بيد قائدها، ما أدى لسقوط الزلط على سيارة ميكروباص بمنطقة الرماية، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، انقلاب سيارة على طريق الفيوم اتجاه الرماية، على الفور أمر اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث رجال الشرطة بالتحرك إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص، تم التقابل مع سائق المقطورة 28 سنة، الذى أفاد بانقلاب السيارة محملة بالزلط على جانبها بسبب انحرافها، ما أدى لسقوط الزلط على سيارة ميكروباص قيادة سائق 24 سنة، ولا توجد إصابات أو متوفين أو تلفيات، جار رفع الحمولة، وتسير حركة المرور، تحرر محضر بالواقعة وأحاله العميد مصطفى طه مأمور القسم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.