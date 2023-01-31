رئيس «العامة للكتاب» لقناة الحياة: إقبال دور النشر على معرض القاهرة يؤكد الريادة الثقافية لمصر  

قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن معرض الكتاب يشهد الدورة الـ54 من تاريخه بمشاركة 1047 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية، و53 دولة تشارك في المعرض تحت المظلة الثقافية المصرية، ومئات من الكتاب والمبدعين والمفكرين من مختلف الدول، وانضمت كولمبيا والمجر والبرازيل بأجنحة خاصة.

250 ألف زائر

وأوضح بهي الدين، خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية الحياة، أن المعرض هو الثاني عالميا من حيث المساحة والجماهير، وأمس شهد 250 ألف زائر، لافتا إلى أن الإقبال هذا العام كبير على المعرض مع تزايد عدد الناشرين من مختلف البلاد الذي يعكس حالة من الثقة في مصر والريادة الثقافية المصرية.

الوعي الثقافي للشعب المصري

وأشار رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب أصبح منصة ثقافية احترافية وساحة ثقافية تتضمن العديد من الفعاليات والحوارات والأفكار التي تهم الإنسان، ولديَّ ثقة كبيرة في الوعي الثقافي للشعب المصري.