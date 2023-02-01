«صحة المنيا» تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ2068 حالة في قرية بسمالوط

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين؛ إذ تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، المحافظ، بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمناطق والقرى كافة الأكثر احتياجا.

عمل الفحوصات الطبية بالمجان

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية دفش، التابعة لمركز سمالوط، خلال يومي 30 و31 يناير المنصرم، وجرى الكشف الطبي على 2068 حالة، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

تقديم خدمات تنظيم أسرة

من جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة في المنيا، أن القافلة شملت العديد من التخصصات؛ إذ جرى الكشف على عدد 469 حالة جراحة، و477 أطفال، وعدد 204 باطنة، و194 قلب، و71 نساء، و104 أسنان، و242 جلدية، و263 أنف وأذن، و44 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء تحاليل مختلفة لعدد 111 مترددا، و17 حالة موجات صوتية، و5 أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ135 مترددا، وخلع أسنان لـ8 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى عدد 68 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 166 مترددا، وذلك من خلال 13 عيادة متنقلة.