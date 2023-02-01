تشغيل مدرسة دير الملاك بمركز ملوي بالمنيا في الفصل الدراسي الثاني مجانا

أعلن الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، الموافقة على بدء تشغيل مدرسة دير الملاك بمركز ملوي مع بداية الفصل الدراسي الثاني مجانًا.

استعدادات الفصل الدراسي الثاني

قدم نائب محافظ المنيا خالص التهانئ، لأهالي القرية، حيث تم منح المدرسة الرقم التعريفي المؤقت لبدء التشغيل مع استكمال باقي التنسيقات والإجراءات اللازمة، على أن تكون جاهزة لاستقبال الطلاب مع بدء الفصل الدراسي الثاني.

علي جانب آخر، عقد المهندس حمدي السيد إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، اجتماعا مع مديرى الإدارات التعليمية التسع، بحضور موجهي عموم المواد الدراسية، حيث شدد على ضرورة الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية، أولا بأولا، مؤكداً ضرورة المراجعة الجيدة على عملية التقدير ورصد وجمع الدرجات، بشكل دقيق، حتى يأخذ كل طالب حقه.

عملية تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية

وأعلن حمدي السيد عن بدء إجراء عملية تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية، موجها بضرورة مراعاة نماذج الإجابة والتقديرات وتوزيع الدرجات لصالح الطالب مع مراعاة الدقة والسرية، في أثناء إجراء عملية التقدير لكراسات الإجابة في المواد وأثناء رصد الدرجات وتجميعها.

وأجرى وكيل الوزارة جولة تفقد خلالها غرف الكنترول المخصصة لتجميع الأوراق المرتبة أبجدياً، والغرف الرئيسية لأعمال الكنترول.