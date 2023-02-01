«الأوقاف» تعلن رسوم التقديم في مسابقة الأئمة والعمال 2023

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تنويها مهما بشأن مسابقة الأئمة والعمال 2023م، موضحا أنه بخصوص سؤال كثير من الراغبين في التقدم لمسابقة الأئمة والعمال 2023م عن الإيصال البنكي، نؤكد أنه على الراغبين التقدم سداد مبلغ 24 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

رسوم مسابقة الأئمة والعمال 2023

وأوضح وزير الأوقاف في بيان اليوم، أنه بخصوص مسابقة الأئمة والعمال 2023 فإنه يتم سداد 24 جنيها عن طريق الإيداع بأي من فروع البنوك الآتية: «البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك القاهرة» بجميع محافظات الجمهورية على حساب الجهاز رقم «781200 / 450 / 9حـ» حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، مع تحميل صورة الإيصال مع المستندات المطلوبة للتقديم.

مسابقة الأئمة والعمال 2023

وانطلقت أمس الثلاثاء، مسابقة الأئمة والعمال 2023م، والتقدم لها إلكترونيًا على بوابة الوظائف الحكومية، وحددت شروط التقدم لمسابقة إمام وخطيب ومدرس «تعاقد» بيانات الوظيفة، أن يختص شاغل الوظيفة بإمامة المصليين وإقامة الشعائر الدينية وإلقاء الخطب والدروس والقوافل تنفيذاً لخطة الوزارة المعدة لنشر الدعوة الإسلامية، وأن يكون لديه المهارات الأساسية مثل أن يشرف على جميع الأنشطة التي تؤدى بالمسجد أو ملحقاته ويشرف على جميع العاملين بالمسجد ومتابعة قيامهم بالمهام الموكلة إليهم.

شروط المتقدمين العمر

ويشترط توافر عدد من المهارات الفنية مثل الالتزام بأخلاقيات العمل والسلوك القويم، ويجب ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عاما، ومؤهل عالٍ أزهري، وألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن «جيد».