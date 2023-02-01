عقد امتحان فوري لمحو الأمية بحي العجمي في الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية على تنفيذ رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري، حيث كلف المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد في المحافظة، ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية، باستمرار تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية.

تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية

وواصلت إدارة شئون الطلاب، برئاسة الدكتورة رحاب فريد، والهيئة العامة لتعليم الكبار بتنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية، والمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية والوصول إلى «محافظة بلا أمية» حيث تم عقد امتحان فورى لـ40 مواطن بحي العجمي الذين يجيدون القراءة والكتابة، وذلك للوقوف على مدى قدرتهم احتياجهم للتعليم والالتحاق بفصول محو الأمية وإعطائهم الفرصة لمزيد من التعليم، والتي أشرف عليها هدى أبو كليلية، رئيس الحي.

«مسعود»: نستهدف القضاء على الامية في المحافظة

ووفق بيان محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أوضحت «مسعود»، أنه في ضوء تكليفات «الشريف»، فإننا نستهدف القضاء على الأمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بزيادة فصول محو الأمية وخاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء تيسيرًا على المواطنين.