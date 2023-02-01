شروط ومواعيد التقديم في مسابقة توظيف الأئمة والعمال بالأوقاف

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه جرى إعلان مسابقة الجديدة الخاصة بتوظيف 1000 إمام و1000 عامل على مستوى الجمهورية بوزارة الأوقاف لعام 2023، مشيرًا إلى أن المسابقة هذا العام تُعقد في نسختها الثانية على التوالي، والهدف من المسابقة تغطية المساجد بالأئمة والعمال من أجل الحفاظ على نظافة المساجد ورعايتها.

شروط التقديم على المسابقة

وأضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الإعلان الخاص بمسابقة وزارة الأوقاف يتطلب عدة شروط للتقدم أهمها، إتقان الإمام للغة العربية وحصوله على مؤهلات جيدة بها وبالشريعة الإسلامية والثقافة، مشيرًا إلى أن مجال التقديم على المسابقة مفتوح أمام خريجي كليات التربية واللغات من أجل استهداف الوافدين من كل دول العالم.

طريقة وموعد التقديم

وأشار رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إلى أن الإعلان بكل شروطه يوجد على بوابة الحكومة الإلكترونية وموقع وزارة الأوقاف أيضًا وذلك لضمان الشفافية، موضحًا ان الإعلان نزل أمس الثلاثاء، ومتروك مساحة من الوقت للمتقدمين لكي يستطيعوا تجهيز أوراقهم، لذلك سيبدأ التقديم الرسمي الخاص بالأئمة يوم 18 من شهر فبراير.