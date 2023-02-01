مسعف سوهاج بعد تسلم 86 ألف جنيه عثر عليها لقسم الشرطة: الأمانة أساس عملنا

ضرب مسعف يدعى «هريدي العارف هريدي» وسائق سيارة إسعاف يدعى «عماد محمد علي»، في محافظة سوهاج، مثالا في الأمانة، عندما عثرا على مبلغ مالي مع أحد المتوفين في حادثة مرورية، فسلماها إلى قسم الشرطة.

العثور على 86 ألف جنيه

بدأت الواقعة ببلاغ المرفق الإسعاف بوقوع حادث تصادم بدائرة قرية القرامطة بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، وفقًا لحديث «هريدي» في تصريحات لـ«الوطن»، مضيفًا: «انتقلت سيارتي إسعاف لموقع الحادث فوجدنا مصابًا وجثة لمسن تخطى الستين من عمره، وتم نقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه ونقل الجثمان لمستشفى ساقلتة المركزي».

وحاول المسعف «هريدي» عمل إنعاش قلبي لإعادة عمل عضلة القلب، ولكن كان المثاب قد لفظ أنفاسه الأخيرة، وسقط أثناء ذلك من ملابس حقيبة بلاستيكية سوداء، داخلها مبلغ مالي يبلغ 86 ألف و400 جنيه وحافظة نقود داخلها 240 جنيها، وعدة بطاقات ائتمانية «فيزا كارت» وهاتف محمول.

الأمانة أساس عمل الإسعاف

وضع الجثمان بمشرحة ساقلتة المركزي، وتم تسليم المبلغ المالي لمركز شرطة ساقلتة تمهيدًا لتسليمه لذويه، وأكد «هريدي» أن الأمانة وأداء الواجب أساس عملهم، وهذا شيئًا روتينيًا في العمل، حيث يؤتمنوا على المرضى والمصابين وأموالهم.