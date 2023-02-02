واشنطن وسيول يجريان أول تدريبات مشتركة في 2023.. تحدٍ جديد لكوريا الشمالية

في تحدٍ جديد لكوريا الشمالية، شاركت الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية في تدريبات جوية مشتركة بمشاركة مقاتلات شبح من طرازي F-22 وF-35B من القوات الجوية الأمريكية، وقاذفة استراتيجية من طراز B-1B.

استعراض لإرادة وقدرات واشنطن ضد التهديدات الكورية الشمالية

يأتي ذلك كاستعراض لإرادة وقدرات واشنطن ضد التهديدات الكورية الشمالية، وفقا لما نقلته وكالة الأخبار الكورية الجنوبية الرسمية «يونهاب» عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الخميس.

وأجريت المناورات التدريبية فوق البحر الغربي يوم الأربعاء، وتضمنت التدريبات أيضا طائرات مقاتلة من طراز F-35A من القوات الكورية الجنوبية.

وأصدرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بيانا بخصوص أول تدريبات مشتركة خلال عام 23، قائلة إن هذه التدريبات الجوية المشتركة تظهر إرادة وقدرات الولايات المتحدة لتوفير الردع الموسع القوي والموثوق به ضد التهديدات النووية والصاروخية من كوريا الشمالية.

التدريبات جاءت تماشيا مع اتفاق البلدين في قمة العام الماضي على نشر الأصول الاستراتيجية الأمريكي

وأكدت الوزارة أن التدريبات جاءت تماشيا مع اتفاق البلدين في قمة العام الماضي على نشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية في الوقت المناسب وبطريقة منسقة، مشيرة إلى أن التدريبات عكست تصميمهما الراسخ على الأمن القومي من خلال تحالف فاعل.

وشددت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، على أن هذه التدريبات ستعزز البلدان ثقة مواطنينا في الردع الموسع الأمريكي من خلال تعزيز التدريبات المشتركة فيما يتعلق بنشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية.

سيكون هناك المزيد من عمليات نشر مثل هذه الأصول العسكرية المتقدمة

وبحسب «يونهاب» فإن الردع الموسع يشير إلى التزام الولايات المتحدة باستخدام مجموعة كاملة من قدراتها العسكرية، بما في ذلك النووية، للدفاع عن حليفها، ونقلت عن «لويد أوستن» وزير الدفاع الأمريكي، قولها إنه سيكون هناك المزيد من عمليات نشر مثل هذه الأصول العسكرية المتقدمة التي تشمل طائرات F-22 وF-35 لضمان الالتزام الأمني للولايات المتحدة.