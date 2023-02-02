«المركزي» يطرح أذون خزانة بـ 78.5 مليار جنيه.. البديل الأفضل للشهادات

يغلق البنك المركزي المصري، اليوم، باب الاكتتاب على أدوات ديّن قصيرة الأجل «أذون خزانة»، آجال عام و6 شهور، بقيمة 23 مليار جنيه للأولى و20.5 مليار جنيه للثانية، نيابة عن وزارة المالية، بهدف جمع سيولة للإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة.

34.5 مليار جنيه.. الأحد المقبل

وطرح «المركزي» أذون خزانة للاكتتاب في موعد أقصاه الأحد المقبل، آجال 3 أشهر بقيمة 13.5 مليار جنيه، و21.5 مليار جنيه آجال 9 أشهر، ووفق نتائج التعاملات الأخيرة في سوق أدوات الديّن الحكومية، رفع «المركزي» سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل عام إلى 21.95%، ورفع سعر الفائدة على أذون الـ 6 أشهر إلى 21.37%، وأذون الـ 9 أشهر 21.86% و20.67% لأذون الـ 3 أشهر.

البنوك تطلب رفع سعر الفائدة

وطلبت البنوك والمؤسسات في العطاء الأخير، 24.49% سعر فائدة على أذون الـ«12 شهر»، و23% لأذون الـ 6 أشهر، و23.59% لأذون الخزانة آجل 9 أشهر، و22.99% لأذون الـ 3 أشهر.

وينظر إلى أدوات الدين قصيرة الأجل، باعتبارها بديلاً أكثر مرونة من الشهادات الادخارية التي تطرحها البنوك، ويحصل بموجبها المشتري على العائد مقدماً.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، كانت قد رفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 3% في اجتماعها الأخير نهاية ديسمبر الماضي، ليصبح الأول 16.25% والثاني 17.25%.