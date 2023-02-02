فعاليات اليوم في معرض القاهرة للكتاب 2023.. اعرف هتحضر إيه؟

ينظم معرض القاهرة الدولي للكتاب في ثامن أيامه اليوم، العديد من الأنشطة والفعاليات، بينها ندوة بعنوان «طه حسين وقضايا الهوية»، وندوة «شراكات محلية إقليمية»، وندوة بعنوان «مصر ومكافحة الإرهاب بين نجاح الجهود وارتفاع التكلفة»، وترصد «الوطن» في التقرير التالي، فعاليات اليوم في معرض القاهرة للكتاب 2023، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء بشكل مستمر.

فعاليات اليوم في معرض القاهرة للكتاب 2023

ووفق الصفحة الرسمية للمعرض فإن، فعاليات اليوم في معرض القاهرة للكتاب 2023، ستشمل كل القاعات وبها العديد من الندوات التي جاءت كالتالي:

القاعة الرئيسية - قاعة صلاح جاهين:

الساعة 12 ظهرا، ندوة «طه حسين وقضايا الهوية»، بمشاركة سمير مندي، سميرة الشريف، محمد عبد العال، يديرها، سعيد المصري، والساعة 2 ظهرا، ندوة صلاح جاهين ومسرح الطفل بمشاركة أحمد خميس الحكيم، وأحمد زحام، وشوقي حجاب ونرمين الحوطي، تديرها: مها البهنسي، وذلك ضمن فعاليات اليوم في معرض القاهرة للكتاب 2023.

الساعة 4 عصرا «نحن والعمارة»، كريم قطب، وهابي حسني، وهايدي شلبي.. يديرها: محمد أبو سعدة، في الساعة 6 مساء، حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب، تقدمه: بسنت الحسيني.

القاعة الدولية.. ضيف الشرف:

تشهد القاعة الدولية، ندوة «شراكات محلية إقليمية»، الساعة 12 ظهرا،و والإبداع الأدبي بصياغة المرأة، واقع وتجارب صالحة عبيد غابش، شيخة الجابر، محمد عطية، تديرها: فاطمة محمد الحمادي، وذلك ضمن فعاليات اليوم في معرض القاهرة للكتاب 2023، كما سيكون هناك ندوة «شراكات محلية إقليمية»، الساعة: 2 ظهرا القاهرة عاصمة للعالم الإسلامي (مركز الحوار الحضاري) خالد فتح الرحمن، يديرها حسن مدني، وفي الساعة 4 عصرا، «الإبداع السردي في النرويج» فيرونيكا سالينا ستديرها شيرين عبد الوهاب، والساعة 6 مساءً ، ندوة بعنوان «نضالات المرأة العربية» مع ليلى تفاع.

الصالون الثقافي في فعاليات اليوم في معرض القاهرة للكتاب 2023

وتشمل قاعة الصالون الثقافي، أنشطة كثيرة ضمن فعاليات اليوم في معرض القاهرة للكتاب 2023، من بينها، الساعة: 12 ظهرا، سيكون هناك ندوة «مصر ومكافحة الإرهاب بين نجاح الجهود وارتفاع التكلفة»، (المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية) أحمد زايد، جمال عبد الجواد، سمير مرقس، هويدا عدلي، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي يديرها خالد عكاشة.

كاتب ومشروع: في الساعة 2 ظهرا، بعنوان «الكاتب مجيد طوبيا.. استلهام تاریخ مصر القديمة»، بمشاركة خالد زغلولـ، ماجد الصعيدي، سهام بيومي، يديرها: فتحي سليمان، الساعة 4 عصرا، «كتاب وتجارب مستقبل الدراما» بمشاركة محمد سلیمان عبد المالك، محمد هشام عبیه، مصطفى صقر، تشارك وتدير: هبة شامل، والساعة 6 مساءً، مئوية ميلاد الكاتب محمد حسنين هيكل، بمشاركة جميل مطر، عبد الله السناوي، وحيد عبد المجيد، پدير ويشارك: عمرو خفاجي.

قاعة فكر وإبداع:

كما تشهد قاعة فكر وإبداع، العديد من الأنشطة، ضمن فعاليات اليوم في معرض القاهرة للكتاب 2023، الساعة: 12 ظهرا دعوة للتفكير، تأليف «حسام بدراوي»، بمشاركة أحمد الجمال، رشا سمير، يديرها محمد أبو شامة، والساعة 2 ظهرا «أدبيات الكرامة الصوفية» تأليف: محمد أبو الفضل بدران، وبمشاركة أبو اليزيد الشرقاوي،عبده مباشر، يديرها: أحمد عفيفي، والساعة 4 عصرا مناقشة «سرير فارغ» تأليف: سمية عبد المنعم، وبمشاركة رشا الفوال، هدى عطية، يديرها: أحمد حلمي، والساعة 6 مساءً «أعوام التوت» تأليف: بسمة عبد العزيز، وبمشاركة أحمد الصغير - عصام زكري، تديرها: دينا عبد الرحمن

أنشطة بقاعة الشعر ضمن فعاليات اليوم في معرض القاهرة للكتاب 2023

كما تشهد قاعة الشعر أنشطة كثيرة ضمن فعاليات اليوم في معرض القاهرة للكتاب 2023، منها، صُناع المحتوى، الساعة 12 ظهرا مع عمرو المعداوي (الروائي)، والأمسية الشعرية الأولى، الساعة: 3عصرا، أمسية اتحاد الكتاب العرب إلياس زغيب - راشد بن نجم - سعيد الصقلاوي- علي الفواز عمر قدور - الفاتح حمدتو - مبارك سالمين - محمد الحوراني محمد بودي - مراد السوداني- يوسف شقرة تقدمها : ديمة محمود، والأمسية الشعرية الثانية.. الساعة: 6 مساء، من الأردن: أمين الربيع - راشد عيسى - عبد الله أبو شميس- يوسف عبدالعزيز، و من مصر.. أحمد الشهاوي - عزت الطيري - عزمي عبد الوهاب - محمود سباق.. يقدمها: أحمد خطاب.