سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الخميس

مع اقتراب شهر رمضان، يزيد بحث المعتمرين الذين يستعدون للسفر إلى الأراضي المقدسة، لتأدية مناسك العمرة، عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.

لذا تستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، سعر الريال السعودي اليوم الخميس 2-2-2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصري، وفقا لما كشفت عنه المواقع الرسمية لكل بنك على حدى.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

- سجل سعر الريال السعودي 8.03 جنيها للشراء، و8.06 جنيها للبيع في البنك المركزي.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

- استقر سعر صرف الريال السعودي اليوم في بنك المصرف المتحد عند 7.77 جنيها للشراء، و8.06 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.00 جنيها للشراء، و8.03 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

- بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم نحو 8.00 جنيها للشراء، و8.03 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

- وصل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم، إلى 8.00 جنيهات للشراء، وللبيع 8.06 جنيها.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib نحو 7.99 جنيها للشراء، و8.06 جنيها للبيع.

سعر الريال في بنك الإسكندرية

- سجلت العملة السعودية اليوم في بنك الإسكندرية 7.99 جنيها للشراء، و8.06 جنيها للبيع.