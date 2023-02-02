عدد من الإجراءت السريعة والسهلة، التى يستطيع من خلالها أي مواطن و صاحب منشأة تجارية، استخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة محل، وتتمثل هذه الإجراءات في تحضير عدد من المستندات الرسمية التى يتم تقديمها إلى الوحدة المحلية، التابع لها المحل أو المنشأة التجارية أو الصناعية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة محل

لذا ومن خلال السطور التالية تستعرض «الوطن» المستندات والأوراق المطلوبة لاستخراج بدل فاقد أو بدل تالف لرخصة محل، وتتمثل في التالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- رقم محضر شرطة في حالة الفقد.

- تقديم الرخصة التالفة في حال التلف.

- صورة من أوراق التأمينات الاجتماعية.

- صور من الشهادات الصحية للعاملين بالمحل، في حال محلات المشروبات والأغذية.

- عدم وجود أي مخالفات أو مستحقات متأخرة خاصة بالضرائب أو المرافق على المنشأة التجارية.

شروط استخراج رخصة محل لأول مرة

تقديم طلب إلى الوحدة المحلية التابع لها المحل، على أن يكون موضح به نوع النشاط الذي سيقام عليه المحل.

- تقديم رسم توضيحي لموقع المحل و اسم الحي والشارع ورقم العقار.

- تقديم رخصة البناء إن وجدت.

- تقديم صورة من عقد الإيجار أو ملكية المحل.

- صورة من السجل التجاري في حال ما إذا كان المحل مسجل سابقا باسم أخر.

- إذا كان المحل مسجل باسم سيدة، يتم تقديم أصل من الوكالة الشرعية وهوية الوكالة.

- أما إذا كان المحل تحت إشراف إحدى الدوائر الحكومية، يجب إحضار أصل وصورة من الترخيص.

- أن يكون الاسم التجاري للمنشأة التجارية مدون باللغة العربية.