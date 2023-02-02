«الأرصاد»: أمطار اليوم ستكون أقل من الأمس.. وتنحسر في المناطق الشمالية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار اليوم، ستكون أقل كثيرًا من التي شهدنها بالأمس، فضلا عن انحسارها في مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، موضحة أنها ستكون أمطار من خفيفة لمتوسطة على مدار اليوم، متوقعة استمرار سقوط الأمطار خلال 72 ساعة القادمة، بينما انخفاض درجات الحرارة مستمر على الأقل لمنتصف الأسبوع القادم.

«الأرصاد»: تحسن نسبي في الأحوال الجوية

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «نشهد اليوم تحسن نسبي في الأحوال الجوية عن 48 ساعة الماضية، إذ أن الأمس كان ذروة حالة عدم الاستقرار»، مشيرة إلى أن سرعات الرياح تهدأ اليوم على أغلب أنحاء الجمهورية ماعدا السواحل الشمالية للبلاد إذ أنها ستشهد نشاط نسبي للرياح بدون وجود أتربة ورمال مُثارة، وذلك يزيد من شعورنا بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الجو.

السحب ستحجب جزء من أشعة الشمس

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «سيستمر تأثرنا بمصادر الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مع انخفاض درجات الحرارة طوال اليوم خلال فترتي النهار والليل، يأتي ذلك فضلا عن تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على المناطق الشمالية منهم محافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد»، موضحة أن السحب ستحجب جزء من أشعة الشمس خلال فترة النهار، وبالتالي سيزيد الشعور بانخفاض درجات الحرارة.

وأشارت «غانم»، إلى أن فترة الصباح الباكر تشهد أجواء مائلة للبرودة لباردة، بينما مع تقدم ساعات النهار تتحسن الأجواء وتكون معتدلة تمامًا واستقرار الأحوال الجوية، متابعة أن فترات الليل خاص في الساعات المتأخرة منه حتى الصباح الباكر تظل درجات الحرارة منخفضة بشكل كبير وملحوظ، موضحة أن الصغرى على القاهرة الكبرى ستتراوح بين 9 و10 درجات مئوية خلال فترة الليل.