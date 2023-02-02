«الأرصاد»: تحسن نسبي في الأحوال الجوية.. واستمرار فرص سقوط الأمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية بعد ذروة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد أمس، وما صحبه من أتربة وسقوط أمطار على أغلب مناطق الجمهورية، موضحة أنّه مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة اليوم على شمال البلاد، والتي ستحجب جزءً من أشعة الشمس، سيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، وقد تمتد خفيفة إلى بعض محافظات جنوب الوجه البحري.

هدوء سرعات الرياح

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، أنّ اليوم سيشهد هدوءا في سرعات الرياح على أغلب مناطق الجمهورية، عدا السواحل الشمالية للبلاد وبعض المناطق في سيناء، مشيرةً إلى أنّ مجمل أمطار اليوم غير مؤثر تماما على أعمال الأنشطة اليومية.

انخفاض درجات الحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ اليوم لن يشهد أتربة ورمالا مثارة، ولكن هناك نشاط رياح على السواحل الغربية، ما يجعلنا نشعر بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، كما أنّ مصادر الكتل الهوائية معظمها قادم من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، مع وجود امتداد منخفض جوي غير متعمق في طبقات الجو العليا، وبالتالي فهناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد،ستحجب جزا من أشعة الشمس وتساعدنا على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.