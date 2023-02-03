درجات الحرارة في جميع محافظات مصر اليوم.. تصل لـ9 على القاهرة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار التحسن النسبي في الأحوال الجوية، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم الجمعة على جميع أنحاء الجمهورية، وحتى منتصف الأسبوع المقبل.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنّ انخفاض درجات الحرارة فى حالة الطقس اليوم، من متوقع أن تكون العظمى على القاهرة 18 درجة والأسكندرية 17 درجة، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة علي السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فى حين يصبح شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن خلال ساعات الليل المتاخرة، ستشهد انخفاض في الحرارة، لتصل إلى 9 درجات على القاهرة الكبرى، وبين 5 و6 درجات على مناطق من شمال الصعيد، وتسجل أقل من 5 درجات في وسط سيناء، وقد تصل إلى الصفر أحيانا.

درجات الحرارة اليوم

هذا ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر، كما يلي:

- القاهرة 18 - 11

- العاصمة الإدارية 18 - 11

- أكتوبر 18 - 11

- بنها 19 - 10

- دمنهور 19 - 10

- وادي النطرون 18 - 10

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 19 - 10

- الزقازيق 19 - 12

- شبين الكوم 19 - 11

- طنطا 19 - 11

- دمياط 19 - 12

- بورسعيد 19 - 11

- الإسماعيلية 20 - 10

- السويس 20 - 10

- شلاتين 20 - 15

- العريش 18 - 10

- رفح 18 - 11

- رأس سدر 19 - 09

- نخل 19 - 02

- كاترين 14 - 01

- الطور 24 - 09

- طابا 18 - 11

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 17 - 13

- العلمين الجديدة 17 - 12

- مطروح 18 - 11

- السلوم 18 - 10

- سيوة 18 - 6

- رأس غارب 21 - 12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 21 - 13

- مرسى علم 22 - 13

- شلاتين 24 - 16

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 22 - 15

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 21 - 7

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 21 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 22 - 8

- أسوان 22 - 10

- الوادي الجديد 22 - 6