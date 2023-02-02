فيلم «جروب الماميز» يحقق إيرادات 117 ألف جنيه في أول أيام عرضه

حقق فيلم «جروب الماميز»، نجاحا كبيرا، في أول أيام عرضه، والذي يعتمد على البطولة الجماعية منهم روبي، يسرا اللوزي، دارين حداد ، وبدأ عرضه أمس بدور العرض، وينافس عدد من الأفلام الأخرى.

إيرادات اليوم الأول لفيلم «جروب الماميز»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم «جروب الماميز» حقق نحو 117 ألف جنيه، أمس بدور العرض، وهو يعتبر رقم مناسب في أول يوم عرض، حيث تم عرض الفيلم في أكثر من سينما، ليدخل في منافسة مع باقي الأفلام الأخرى.

أبطال فيلم «جروب الماميز»

فيلم «جروب الماميز»، من بطولة روبي، يسرا اللوزي، دارين حداد، محمد ثروت ومحمود حافظ، وهو من تأليف غادة عبد العال وإيهاب بليبل، وإخراج عمرو صلاح.

أحداث فيلم «جروب الماميز»

تدور أحداث فيلم «جروب الماميز»، في إطار كوميدي حول 3 أمهات من خلفيات اجتماعية مختلفة، يواجهن أزمة في التعامل مع أبنائهن في المراحل التعليمية المختلفة، ليقررن الهروب من المسؤوليات الملقاة على عاتقهن.