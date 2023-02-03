في ذكرى وفاتها.. 3 أعمال لـ عايدة عبدالعزيز ضمن أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما

تمر اليوم الذكرى الأولى على وفاة الفنانة القديرة عايدة عبدالعزيز، التي رحلت عن دنيانا 3 فبراير عام 2022، بعد رحلة عطاء فني ومشوار بدأته في ستينيات القرن الماضي، واستمر حتى عام 2014 والذي كان بمثابة آخر ظهور لها، من خلال مسلسل دهشة أمام الفنان يحيى الفخراني، وتجسيدها شخصية سكن.

ما يزيد عن 200 عمل فني شاركت فيهم الفنانة عايدة عبدالعزيز، ما بين سينما ودراما ومسرح وإذاعة، احتفظت لنفسها بمكانة مميزة في ظل براعتها وتنوعها في الأداء في كثير من الأعمال، منها أفلام «النمر والأنثى، كشف المستور، الواد محروس بتاع الوزير، شهد الملكة، على ورق سوليفان، رغبات ممنوعة»، وفي الدراما «ضمير أبلة حكمت، يوميات ونيس، رحلة المليون، أيام المنيرة، زينب والعرش».

الذكرى الأولى لوفاة الفنانة عايدة عبدالعزيز

وتم اختيار ثلاثة أفلام شاركت فيهم الفنانة عايدة عبدالعزيز، التي توفيت عن عمر ناهز الـ91 عامًا باعتبارها من مواليد 27 أكتوبر 1930، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية، وذلك حسب استفتاء النقاد عام 1996، تستعرضها «الوطن» من خلال السطور التالية:

يوميات نائب في الأرياف

عام 1969 شاركت في فيلم يوميات نائب في الأرياف، للأديب توفيق الحكيم، سيناريو وحوار ألفريد فرج، إخراج توفيق صالح، بطولة أحمد عبدالحليم، توفيق الدقن، عبدالعظيم عبدالحق.

خرج ولم يعد

عام 1985 شاركت في فيلم خرج ولم يعد، أمام فريد شوقي، يحيى الفخراني، ليلى علوي، إحسان شريف، سيناريو وحوار عاصم توفيق، إخراج محمد خان.

سوبر ماركت

عام 1990 شاركت عايدة عبدالعزيز في فيلم سوبر ماركت، بطولة نجلاء فتحي، ممدوح عبدالعليم، عادل أدهم، نبيل الحلفاوي، عايدة رياض، سيناريو وحوار عاصم توفيق، إخراج محمد خان.