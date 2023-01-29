إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص على «الصحراوي الغربي» بالفيوم

أصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح متفاوتة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم الأحد، على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي، وذلك إثر انفجار إطار السيارة فجأة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي بنطاق المركز، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 6 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الفيوم تحت إشراف المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز إلى مكان حادث انقلاب ميكروباص، وتبينّ أنّه وقع على طريق أسيوط الغربي، أسفل كوبري دمو اتجاه أسيوط.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الواقعة، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.