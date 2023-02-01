عاجل.. إصابة 11 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب 11 شخصًا بإصابات متنوعة وجروح متفرقة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق " القاهرة_أسيوط" الغربي، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها.وتوقفت حركة المرور أمام المارة على الطريق، بصورة جزئية، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور لإتخاذ اللازم.

*بلاغ بحادث انقلاب سيارة*

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق المحافظة، ووجود عدد كبير من المصابين. *إصابة 11 شخصًا بالحادث* وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 11 شخصًا بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

*نقل المصابين للمستشفى*

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص حالاتهم تمهيدً. لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

*إزالة آثار الحادث*

جرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، كما جرى تسيير الحركة المرورية أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.