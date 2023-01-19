إصابة 13 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب 13 شخصًا، بإصابات متنوعة وجروح متفرقة، تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، صباح اليوم الخميس، على طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه إحكام السيطرة على السيارة.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين، وإخراجهم من السيارة، كما أبلغوا الشرطة والإسعاف لنقل المصابين لأقرب مستشفى وإتخاذ اللازم.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 13 شخصا

وانتقلت قوة من مركز شرطة طامية تحت إشراف المقدم محمد عشري رئيس المباحث إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي، أمام مدخل جرزا بدائرة المركز، مما أسفر عن إصابة 13 شخصًا بإصابات متنوعة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج والرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، وتحرر المحضر اللازم، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.