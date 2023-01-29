مصرع وإصابة شخصين في انقلاب سيارة على «الصحراوي الغربي» بالفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وذلك إثر انفجار إطار السيارة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى لتوقف حركة المرور على الطريق بصورة جزئية.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي بنطاق المركز، ووجود متوفى ومصاب.

مصرع شخص وإصابة آخر

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة طامية إلى مكان حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي، الذي وقع بعد مدخل جرزا اتجاه أسيوط بدائرة المركز، وتبينّ تسبب الحادث في مصرع شخص وإصابة آخر.

نقل الجثة والمصاب للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارتين إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل المصاب إلى نفس المستشفى وإيداعه في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتحديد إصاباته، وتقديم الرعاية الطبية التي يحتاج إليها.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث ونقل السيارة إلى المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، كما جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان المتوفى لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير فور الانتهاء من تصاريح الدفن.