تراجع أسعار الطماطم والبطاطس في الأسواق.. و«شعبة الخضراوات» تكشف السبب

أرجع حاتم النجيب نائب رئيس غرفة الخضروات والفاكهة، استقرار أسعار الخضر والفاكهة في السوق المحلي، إلى تحقق عامل الوفرة خاصة خلال موسم الشتاء وزيادة الإنتاجية للعديد من الأصناف.

وقال إنَّ أسعار الخضروات والفاكهة في مصر مستقرة، بل تشهد تراجعا لبعض الأصناف أهمها البطاطس والطماطم والبصل، لافتا إلى أنها تعد السلع الأهم بالنسبة للمستهلك وسعرها في متناول الجميع بجانب الخيار والقلقاس والجزر، التي تهبط أسعارها تدريجيا.

سعر كيلو الطماطم يتراوح بين 6 و7 جنيهات

وأضاف النجيب في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ سعر كيلو الطماطم والبطاطس تجزئة يتراوح بين 6 و7 جنيهات، فيما يتراوح سعر كيلو البصل بين 8 و10 جنيهات، موضحا أن العديد من الأصناف تراجعت، وأن سعر جملتها أقل 50%، ولا يوجد ندرة أو نقص بأي منتج.

وتابع، «في ظل الأزمة العالمية يبرز أهمية الزراعة والإنتاج الزراعي في مصر، وكوننا نحقق فوائض يساهم في استقرار الأسعار للمنتجات والمحاصيل بالإضافة إلى توجهنا لتصدير الفائض».

مصر بين 10 دول الأقل سعرا للخضروات والفاكهة عالميا

كما أكد على أنَّ أسعار الخضر والفاكهة في مصر من بين 10 دول تعد الأقل عالميا، والأقل أيضا بين المنتجات الغذائية الأخرى على مستوى مصر، مشيرا إلى أنه طالما لا يوجد تغيرات مناخية قاسية تؤثر على إنتاجية المحاصيل ستظل الأسعار مستقرة.

وكشف نائب رئيس غرفة الخضروات والفاكهة،عن وصول صادراتنا من الخضر والفاكهة إلى 6.5 ملايين طن بقيمة تزيد عن 3.2 مليار دولار، متوقعا نمو هذه الحصيلة في ظل الاهتمام بالإنتاج الزراعي والتوسع في المشاريع الزراعية رأسيا، باستخدام التقنية الحديثة في الري والصوب واستقدام زراعات حديثة، «هناك مفاوضات جارية حاليا للحصول على منحة من الولايات المتحدة للإنتاج الزراعي والصناعي، يتم انفاقها على الأبحاث العلمية والتحول لنظم الري الحديثة وتطبيق نماذج عالمية على الزراعة».