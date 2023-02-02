مصر تستضيف معرض صيانة الطائرات والتدريب في أفريقيا والشرق الأوسط

أعلنت وزارة الطيران المدني، عن استضافة الشركة القابضة مصر للطيران ممثلة في شركة الصيانة والأعمال الفنية مؤتمر ومعرض صيانة الطائرات والتدريب في أفريقيا والشرق الأوسط في نسخته الـ 31 وذلك خلال الفترة من 5 إلى7 فبراير الحالي.

شركات الطيران العالمية والإفريقية

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن المؤتمر يحظى باهتمام كبير من شركات الطيران العالمية والإفريقية والجهات ذات الصلة، كونه منصة تجمع مقدمي العديد من خدمات صيانة وعمرة الطائرات والتدريب وتوفر فرصة لعقد اللقاءات الثنائية الفعالة بين المشاركين لبحث أوجه التعاون.

وأشارت إلى أن جلسات المؤتمر الذي تنظمه شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، ستشهد حلقات نقاش متعددة الموضوعات يشارك بها أبرز خبراء الطيران في المنطقة وتهدف لتبادل الخبرات وطرح الحلول المبتكرة لتطوير قطاع الطيران بصفة عامة وصيانة الطائرات والتدريب.

400 من خبراء الطيران يشاركون في المؤتمر

وأوضحت وزارة الطيران المدنى أن المعرض يضم كبار الشركات العاملة في مجال صيانة وعمرة الطائرات بإفريقيا والشرق الأوسط، إضافةً إلى مصنعي الطائرات ومحركاتها وأجزائها، وموردي قطع الغيار وشركات تقنيات الطيران من مختلف دول العالم، ما يعد فرصة تسويقية واعدة لمختلف أنشطة صيانة الطائرات وتوفير مختلف الخدمات الفنية وخدمات التدريب المتنوعة حيث من المتوقع أن تتجاوز أعداد المشاركين بالحدث 400 من خبراء الطيران والعاملين بالمجال.

يشار إلى أن مصر استضافت النسخة الأولى من الحدث عام 1992 والعديد من النسخ الأخرى خلال الأعوام السابقة كان آخرها في 2018، وتشير الإحصائيات إلى أن النسخ التي تستضيفها مصر هي الأعلى من حيث نسبة المشاركة والحضور في دورات المؤتمر.