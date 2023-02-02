«المركزي»: مؤشر الدولار يتراجع 0.08% عند أدنى مستوى منذ مايو 2022

قال البنك المركزي، إن مؤشر الدولار انخفض بنسبة 0.08%، واستقر عند أدنى مستوى له منذ مايو 2022.

وأضاف المركزي، في تقرير التعليق على الأسواق العالمية، أن مؤشر الدولار، تراجع في يومي الثلاثاء والأربعاء، مع انخفاض توقعات مقدار رفع سعر الفائدة، واستمرار ومؤشرات مديري المشتريات في منطقة الانكماش في الولايات المتحدة.

الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة

كان البنك الفيدرالي الأمريكي، قد أعلن رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.75%، في أول اجتماع له خلال هذا العام، وسط محاولات للسيطرة على التضخم في اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم بحسب خبر عاجل نقلته قناة.

وأنهت عملات الأسواق الناشئة أسبوع التداول، بمكاسب محدودة مستفيدة من ضعف الدولار، وارتفع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.22%.

اليورو يرتفع 0.11%

وفي المقابل، ارتفع اليورو بنسبة 0.11%، وكسر مستوى الـ 1.08 مقابل الدولار، واستقر عند أعلى مستوى له منذ أبريل 2022، حيث ارتفعت مستويات الثقة الاقتصادية إلى أعلى مستوى لها في عام واحد، مع تحسن مؤشرات مديري المشتريات في أوروبا بشكل غير متوقع.