مؤسس شركة «فيركلو»: تطبيق إلكتروني لاستبدال وبيع الملابس الجديدة والمستعملة

قال محمد الخولي، مؤسس شركة «فيركلو»، إن فكرته جاءت حينما عرضت زميلة لها فستان زفافها للبيع بعد زفافها بفترة، متابعا: «ناس كتير بيجي لها هدايا ومش بتعجبها أو مقاسها بيتغير عليها، وبدأ يظهر مفهوم المستعمل مع الحالة الاقتصادية العالمية، وفكرتنا عبارة عن سوق إلكتروني، يمكن أن نبيع أو نشتري أو نستبدل الملابس الجديدة أو المستعملة، ونقدم تجربة مخصصة لكل عميل باستخدام الذكاء الاصطناعي».

المنتجات التي تصل للمستهلك بالفعل

أوضح «الخولي» خلال العرض التقديمي لبرنامج شارك تانك مصر المذاع على فضائية CBC، أن الشركة تعمل على محاربة عمليات الاحتيال أو عرض منتجات على الإنترنت، مختلفة عن المنتجات التي تصل للمستهلك بالفعل، وكذلك يدعم التطبيق الخاص بالشركة الدفع الإلكتروني باستخدام الكروت البنكية أو المحافظ الإلكترونية».

وطلب الخولي مبلغ 2 مليون جنيه تمويل مقابل 5% من حصة الشركة، موضحا أن الشركة بدأت منذ عامين، ولديها إمكانية التعامل بين البائع والمشتري من خلال شات خاص، مع تقديم خدمات تأمين الدفع، والشركة لديها مايقرب من 5 آلاف عميل، ومستلزمات تقدر بربع مليون جنيه تقريبا، ويتم العمل من خلال موبايل أبلكيشن وموقع إلكتروني.

وعرض أيمن عباس وأحمد السويدي، مبلغ 2 مليون جنيه تمويل مقابل 30% حصة من الشركة، وطلب الخولي تقليل النسبة إلى 25%، ثم اتفقوا على تمويل بـ2 مليون جنيه مقابل 20% حصة من الشركة و10% حصة استشارية مقسمة بين أيمن عباس وأحمد السويدي.

يذكر أن شارك تانك - Shark Tank برنامج لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة فى كل المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، ويتم اختيار الأفكار المشاركة اعتمادا على مدى جاذبية العرض الذى يقدمه صاحب الفكرة، ويتم تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين.

وجرى عرض 14 موسما من البرنامج فى الولايات المتحدة، ليصبح البرنامج الأول فى عالم المال والأعمال على مستوى العالم، كما تم إنتاج البرنامج فى 46 دولة مختلفة، وحصل على العديد من جوائز إيمى لتميزه فى الفكرة التى يقدمها وقدرته على اكتشاف المواهب فى عالم المال والأعمال وتقديم فرص حقيقية للنجاح، وبلغت قيمة مشاركات البرنامج حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار كاستثمارات فى مختلف المشروعات.

وتضم لجنة تحكيم بالبرنامج، أحمد السويدي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك، وهيلدا لوقا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MITCHA، محمد منصور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من «شركة إنفينيتي سولار» وشركة «إنفينيتى كابيتال انفستمنت»، عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، ومحمد فاروق، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Mobica Designs، وأيمن عباس، رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيسًا لـ5 شركات مختلفة.