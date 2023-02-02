قطع المياه عن بعض المناطق في 3 مراكز بالدقهلية.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، قطع المياه عن مدينة جمصة وبعض قرى بلقاس لمدة 12 ساعة، وكذلك عن عدد من المناطق التابعة لمركز أجا لمدة 9 ساعات يوم السبت المقبل الموافق 4 فبراير 2023، وذلك بسبب أعمال الصيانة.

وذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في بيان صحفي، أنه سيتم قطع المياه عن مدينة جمصة وبعض قرى بلقاس لمدة 12 ساعة، اعتبارا من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 6 مساءاً وذلك يوم السبت الموافق 2023/2/4.

قطع المياه عن جمصة وقرب ببلقاس

وأوضحت أن المناطق المتأثر بقطع المياه هي: «مدينة جمصة بالكامل - المنطقة الصناعية - السجن العمومي - الأمن المركزي وضعف المياه عن قرى زيان والجزاير التابعة لمركز بلقاس».

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى تنفيذ أعمال صيانة على الخط المغذي لمحطة مياه الشرب الرئيسية بجمصة.

انقطاع المياه عن قرى مركز أجا

وأكد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن انقطاع المياه لمدة 9 ساعات اعتبارا من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً وذلك يوم السبت الموافق 4/2/2023 في المناطق التالية: (إخطاب - الإنشاسية - جلموه)، لأعمال صيانة بخط الطرد الجديد لمحطة مياه إخطاب.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.