ارتفاع حصيلة قتلى تفجير «مسجد بيشاور» في باكستان إلى 90 شخصا

أعلنت «الإذاعة الباكستانية»، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة قتلى التفجير الانتحاري الذي هز مسجد بيشاور ارتفع إلى 90 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين، وفقًا لما ذكرته قناة «جيو نيوز» المحلية.

انهيار السقف على المصلين

وأمس الاثنين، فجر انتحاري نفسه في المسجد الواقع في مجمع للشرطة، أثناء صلاة الظهر، مما تسبب في انهيار السقف على المصلين.

وفي وقت سابق، قال قائد «شرطة بيشاور» إعجاز خان، إن تفجير المسجد كان انتحاريا، مشيرًا إلى إصابة 170 أصيبوا بينهم كثيرون في حالة حرجة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

معظم القتلى من رجال الشرطة

وأوضح خان، أنَّ «مسجد بيشاور» كان فيه حوالي 400 مصل، مضيفا أن معظم القتلى من رجال الشرطة.

من جهته، أدان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، تفجير «مسجد بيشاور»، وقال المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك في بيان، إنَّ حرية الدين أو المعتقد، بما في ذلك القدرة على التعبد بسلام وأمان، حق إنساني عالمي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيتك» الروسية.

وجدد دوجاريك، تضامن منظمة الأمم المتحدة مع حكومة وشعب باكستان في جهودهما للتصدي للإرهاب والتطرف العنيف.