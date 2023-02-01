قطع المياه بالأقصر لمدة 6 ساعات.. ورفع الاستعداد لسحب تجمعات الأمطار بالقليوبية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر عبر منشور لها عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» انقطاع المياه عن مناطق «شارع البحر - شارع أحمد عرابي»، بمدينة إسنا اعتباراً من الساعة 10 مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 فبراير 2023 حتى الساعة 6 صباح غدا الخميس.

تركيب محبس قطر 10 بوصة بالخط الرئيسى

وأشارت الشركة إلى أن سبب الانقطاع نظراً لأعمال تركيب محبس قطر 10 بوصة بالخط الرئيسى بمنطقة شارع أحمد عرابى.

وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لافتًا إلى أنها ستقوم بتدبير سيارات مياه صالحة مجانًا بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125، و0952282406 - 0952284116 - 01147999752.

رفع درجة الاستعداد القصوى بالقليوبية

وعلى جانب آخر، أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى ونشر معدات رفع مياه الأمطار بجميع أفرع الشركة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تزامنا مع عدم استقرار في الأحوال الجوية.

جدير بالذكر، أن هيئة الأرصاد حذرت فى بيان لها من تقلبات جوية حادة، وظهور لسحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالبلاد.

وأكد رئيس الشركة تواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات تلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، على مدار 24 ساعة، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها وعمل حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار، وتمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه الأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أي مشكلة.