مواجهة نارية بين فريقى «بوبو» و«محمد عبد الوهاب» في كابيتانو مصر

تشهد حلقة اليوم من برنامج كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب فى كرة القدم، الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مباراة جديدة من مباريات البطولة.

لقاءات المجموعة الثانية

المباراة تقام ضمن لقاءات المجموعة الثانية، وتجمع بين فريقى بوبو بقيادة الكابتن أحمد الكاس، ضد نظيره محمد عبد الوهاب بقيادة الكابتن سارة حسنين.

ويدخل فريق بوبو المباراة بصفر من النقاط، بعد الهزيمة في مباراتين، أما فريق محمد عبد الوهاب فيملك نقطتين من فوز وهزيمة.

ويتم إذاعة حلقات برنامج «كابيتانو مصر»، الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة «ON».

برنامج «كابيتانو مصر»

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج «كابيتانو مصر»، الذي يعد أكبر برنامج فى الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.