إبراهيم فايق يفاجئ لاعبي كابيتانو مصر: «عاوزين ننجح كلنا»

عرضت اليوم حلقة جديدة من حلقات برنامج كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب في كرة القدم، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الإعلامى إبراهيم فايق

مفاجأة الحلقة كانت ظهور الإعلامي إبراهيم فايق، الذي فاجئ اللاعبين بالتواجد معهم على أرض المعلب.

وقال فايق: «عاوزكم جاهزين ودوافعكم للفوز تكون كبيرة، وتاخدوا البطولة وتحققوا أحلامكم، أحسن حاجة في الدنيا إن دوافعنا تكون دوافع المجموعة، وكلنا عاوزين ننجح مع بعض، ومحدش يخرج مننا».

برنامج «كابيتانو مصر»

وتقدم قناة «ON»، بثًا مباشرًا للحلقة الجديدة من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الشابة.

وتذاع حلقات برنامج «كابيتانو مصر»، الخميس والجمعة من كل أسبوع.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج «كابيتانو مصر»، الذي يعد أكبر برنامج فى الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.