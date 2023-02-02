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أحمد آدم لجمهور «آدم شو»: «رجعتلكم بعد غيبة 5 سنين.. وحشتوني»

كتب:

محمد عزالدين
10:29 م | الخميس 02 فبراير 2023
أحمد آدم

أحمد آدم

بدأ الفنان أحمد آدم، تقديم أولى حلقات برنامجه «آدم شو»، على قناة الحياة، بتحية جمهوره بعد غياب لسنوات، قائلا: «منورنا والله، رجعتلكم بعد غيبة وحشتوني بعد 5 سنين، الحمد لله، كنا شغالين فيهم، وتمام بس فيه أخبار عشوائية بتطلع عليا.. حاجة عجيبة».

نسينا نزيل العشوائية اللي جوانا

وكشف أحمد آدم عن الشائعات التي خرجت عنه الفترة الماضية، قائلا: «الأخبار كلها عشوائية، وآخر خبر قالك دة أحمد آدم قاعد في المنتجع بتاعه في سيوة، يا رب يبقى عندي بلحتين حتى في سيوة مش منتجع، العشوائية هتموتنا كلنا، بعد ما قضينا على العشوائية في المباني والمساكن والأحياء.. نسينا نعمل إزالة للعشوائيات اللي جوانا».

وتابع: «جوانا كم من العشوائيات تكفي مدن، ده احنا فخفخينا، وكل حياتنا عشوائية، تربيتنا لعيالنا عشوائية، ومشينا في الشوارع بقى عشوائي، تعليمنا لعيالنا بقى عشوائي، وجوازنا بقى عشوائي».

انطلاق أولى الحلقات

وانطلقت أولى حلقات برنامج «آدم شو»، على قناة الحياة للفنان أحمد آدم، ويعد برنامج «آدم شو»، أضخم برنامج كوميدي تقدمه شبكة تليفزيون الحياة، وفيه تعيد نجم الكوميديا أحمد آدم إلى الشاشة الصغيرة، بعد غياب طويل.

ويتناول «آدم شو» في إطار كوميدي ساخر، بعض الظواهر والسلوكيات المجتمعية في حياتنا، وينفرد بكونه البرنامج الكوميدي الوحيد الذي يقدم على القنوات التليفزيونية المصرية في الوقت الحالي.

يمزج «آدم» في البرنامج، بين الاستاند آب كوميدي والأغنيات، إلى جانب استضافته لأشهر نجوم المحتوى الكوميدي على السوشيال ميديا.

ويرصد آدم بطريقة ساخرة، أهم الأحداث التي تفاعل معها الناس على السوشيال ميديا سواء محليا أو عالميا، فضلا عن تقديمه لقوالب كوميدية جديدة يحاكي فيها ما يحدث في العالم.

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