بدء التحويلات المرورية بعد الغلق الكلي لمنزل كوبري فيصل

أجرت أجهزة محافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة منذ قليل، تحويلات مرورية بدأت من الساعة 12 صباحا، وتستمر لمدة 3 أيام، حتى يوم الأحد المقبل الساعة الخامسة صباحا.

جاء ذلك بعد إجراء غلق كلي لتنفيذ أعمال رفع وإزالة الكمر المعدني الخاص بمشروع محور الفريق كمال عامر، تحديداً أعلى كوبري الملك فيصل فى الإتجاه القادم من ميدان الجيزة - شارع السودان لوقوف معدة من الحجم الكبير «ونش رفع عملاق».

مدة التحويلات المرورية

وحددت أجهزة محافظة الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال التحويلات الآتية خلال تنفيذ الأعمال أيام الغلق الكلي للمنزل المؤدي إلى شارع السودان والتي تبدأ من الساعة 2 صباحا وحتى 5 صباحا فقط كالتالي:

التحويلة الأولى للقادم من ميدان الجيزة:

تقوم حركة سير المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالصعود أعلى كوبري الملك فيصل اتجاه شارع الملك فيصل باستكمال السير اتجاه شارع الأهرام وصولاً حتى شارع سيد أبو الخير ثم السير يميناً بشارع سيد أبو الخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل.

التحويلة المرورية الثانية للقادم من شارع السودان:

تقوم حركة سير المركبات القادمة من شارع السودان وترغب بالصعود أعلى كوبري الملك فيصل اتجاه شارع الملك فيصل باستكمال السير يميناً بشارع السودان بمسطح كوبري الملك فيصل اتجاه شارع براده وصولاً لشارع الأهرام ثم السير يميناً بشارع الأهرام وصولاً حتى شارع سيد أبو الخير ثم السير يميناً بشارع سيد أبو الخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل.

وضع لوحات إرشادية

من جانبها قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بالتحويلة المرورية المشار إليها وكذا وسائل الأمن الصناعي من كشافات- الطواحين الضوئية – الحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.