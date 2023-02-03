كاتب روسي: الكرملين يعتبر دعم الدول الغربية لأوكرانيا تصعيد خطير

أكد ديمتري بريجع الكاتب والباحث الروسي، أن الكرملين يعتبر دعم الدول الغربية لأوكرانيا بأسلحة حديثة وصواريخ بعيدة المدى، تصعيد خطير.

الأزمة الروسية الأوكرانية تشهد حالة من التصعيد وأنه لا يوجد حل للأزمة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد بتشو عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد انه إذا لم تستجيب أوكرانيا للتفاوض فإنها ستخسر مزيد من أراضيها، لافتًا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية تشهد حالة من التصعيد ولا يوجد حل للأزمة نظرًَا لأن روسيا لن تسلم المقاطعات الأربع بينما تصر أوكرانيا على استلامها مع شبه جزيرة القرم، وأشار إلى أن الرئيس الروسي والقيادة العسكرية الروسية ترفض تسليم المقاطعات الأربع وتريد ضمها لروسيا.

بوتين يقارن بين الحرب العالمية والعملية ضد أوكرانيا

ولفت إلى أن بوتين اعتبر إرسال ألمانيا لدبابات حديثة لأوكرانيا هي محاولة للعودة للماضي خاصة حقبة الحرب العالمية الثانية مشيرًا أنه يقارن الآن بين ما يحدث في العملية العسكرية الروسية والحرب العالمية الثانية بين الاتحاد السوفيتي وألمانيا مشددًا على أن توصيف بوتين يرسل رسالة للشعب الروسي والمقاتلين أنهم يحاربوا الغرب كما كانوا يحاربوا النازيين في الحرب العالمية.

ونفى أن يكون هناك حلا للملف الأوكراني في الوقت الحالي وأن المفاوضات لن تكون في جدول أعمال بوتين أو زيلينسكي.