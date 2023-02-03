تفاصيل حبس المتهم بترويج المنشطات عبر صفحته على «الفيس بوك»

أمرت نيابة الإسكندرية بحبس المتهم بترويج المنشطات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعترافه بتواصله مع عملائه عبر تطبيقات الإنترنت، أملًا في كسب أموالًا طائلة وتحقيق أرباحا غير مشروعة، وذلك بعد ضبطه بتهمة ترويج أدوية ومنشطات محظور تداولها بكافة أنواعها، على «فيس بوك»، معلنا توصيلها للراغبين مقابل مبلغ مالي، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول نشاطه الإجرامي، لاستكمال التحقيقات.

عقوبة بيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر

وفي هذا الصدد قال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إن المتهم بترويج وبيع المنشطات، ينتظرعقوبة بالسجن والغرامة، وفقًا للمادة رقم 48 لسنة 1941: «عقوبة الأشخاص الذين يبيعون الأدوية مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن 5 سنوات للشخص الذي يشرع في ذلك، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وتصل لـ 30 ألف جنيه».

وتكون مدة العقوبة، الحبس سنتين ولا تجاوز7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 40 ألف جنيه حال كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط أدمن صفحة على فيس بوك يروج من خلالها لأدوية ومنشطات محظورة التداول، بكافة أنواعها ويعلن توصيلها للراغبين مقابل مبلغ مالي، وعثر بحوزته على وبحوزته على هاتفين وجد عليهما المحادثات والرسائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي، وضبط كمية كبيرة من المنشطات التي يرويجها.