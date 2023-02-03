رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.. ظهرت في القاهرة والإسكندرية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، من الأشياء التي تشغل بال الكثير من أولياء الأمور، وذلك لمعرفة درجات أبنائهم وهل ستؤهلهم للالتحاق في الثانوية العامة، ام المدارس الفنية، ويعتبر الكثيرون، أن الشهادة الإعدادية سنة «مصيرية» كالثانوية العامة.

واعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قبل أيام قليلة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، رسمياً للفصل الدراسي الأول، بنسبة نجاح بلغت 77.7 % من إجمالي عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار اليوم، نرصد في التقرير التالي رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة

يمكن للطالب الاستعلام عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس، من خلال الدخول على رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، واختيار زر «نتيجة الشهادة الإعدادية»، ومن ثم كتابة «رقم الجلوس» في الخانة المخصصة لذلك واختيار «عرض النتيجة» لتظهر النتيجة الخاصة بالطالب والمكونة من 140 درجة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسكندرية

بينما اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، للفصل الدراسي الأول بمحافظة الإسكندرية بنسبة نجاح بلغت 81.5 % من إجمالي 102573 طالب وطالبة حضر منهم 100848 طالباً وطالبة لأداء الامتحانات.

ويمكن للطالب الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، بالاسم ورقم الجلوس من هـنا لمعرفة النتيجة الخاصة به بمحافظة الإسكندرية، وكتابة «رقم الجلوس» والضغط على «عرض النتيجة»، وقد يكون الموقع معطلاً في بعض الأحيان نتيجة الضغط عليه من جانب الطلاب وأولياء الأمور.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات

وتستمر أعمال التصحيح في جميع محافظات ومديريات الجمهورية تمهيداً لإعلان النتيجة خلال الأيام المقبلة، والتي من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات مع انتهاء الأسبوع المقبول، وسيتم نشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول

وجاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول كالآتي:

- اللغة العربية 40 درجة

- اللغة الإنجليزية 30 درجة

- الدراسات الاجتماعية 20 درجة

- الرياضيات 30 درجة

- العلوم 20 درجة

- المجموع الكلي 140 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع

- التربية الدينية 40 درجة

- التربية الفنية 20

- الحاسب الآلي 20 درجة.