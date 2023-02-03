خلية نحل بجناح حياة كريمة في معرض الكتاب: زيارات مهمة ونشاط مستمر

يواصل جناح مؤسسة حياة كريمة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، نشاطه وعمله على مدار أيام الدورة الـ54، من خلال أنشطة وفعاليات ثقافية ممتعة، ورحلات من أطفال وأسر قرى حياة كريمة، وزيارات من مسئولين مصريين وعرب وأجانب، للتعرف أكثر عن مشروعات حياة كريمة ودورها الثقافي والتوعوي في بناء الشخصية المصرية.

زوار جناح حياة كريمة في معرض الكتاب

واليوم زار جناح حياة كريمة في معرض الكتاب، ضيوفا مهمين، مثل ممثلة الأمم المتحدة في مصر، التي أبدت إعجابها الشديد بتواجد جناح للمؤسسة في المعرض، ومسئولي جناح دولة الأردن ضيف شرف المعرض هذا العام، وعلموا إنجازات المشروع وأهدافه، والدكتورة هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة.

نشاط جناح حياة كريمة في معرض الكتاب

ولعل مفاجئة اليوم في جناح حياة كريمة بـ معرض الكتاب، كانت بزيارة رحلة كبيرة مكونة من 50 فردا من أهالي قرى حياة كريمة، ما جعل العمل داخل الجناح أشبه بـ«خلية نحل»، على حد وثف الصفحة الرسمية لحياة كريمة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.