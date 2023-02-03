تفاصيل مقتل «سالم» على يد إثنين من أشقائه بسبب الميراث في أسوان

حقيقة مرة كشفتها جريمة قتل مزارع أسوان على يد شقيقيه انتقامًا منه بسبب الميراث، لتؤكد الجريمة غياب المشاعر الإنسانية والروابط الأسرية في صعيد مصر الذي جسد مصدرا للقيم والعادات والتقاليد وقوة روابط الدم.

رواية المتهمين

تفاصيل جديدة كشفتها تحقيقات النيابة خلال سماع أقوال المتهمين في جلسة تحقيق أمس، حيث أكدا: «أكل حقنا في الميراث فقتلناه ورمينا جثته في الترعة»، وواجهت النيابة خلال جلسة تحقيق جديدة أمس المتهمين بأدلة الاتهام وتحريات المباحث فاعترفوا بتفاصيل الجريمة وأرشدوا عن مكان السكين المستخدم في القتل، وبعد انتهاء جلسة التحقيق أعادتهم النيابة إلى محبسهم تنفيذًا لقرار قاضي المعارضات بتجديد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

خطة القتل مزارع أسوان

وأضاف الشقيقان المتهمان بقتل شقيقهما أن خطة القتل اتفقا عليها قبل تنفيذها بـ 3 أيام انتقامًا من شقيقهما بسبب وجود خلافات مالية بينهم سببها الميراث وطمع شقيقهما في حقهما بالميراث بزعم أنه الشقيق الأكبر وكان يعمل منذ سنوات طويلة مع والده وساهم في شراء الأراضي الزراعية محل النزاع بعد وفاة والدهم.

خديعة الصلح

وتابع المتهمان بقتل شقيقهما «سالم»، إنهما اتصلا به قبل ساعة فقط من الجريمة وطلبا منه لقائهما في أرض زراعية خاصة بوالدهم لتسوية الخلاف معه فاستجاب وحضر وبعد وصوله بدقائق أخرج أحدهما السكين وطعنه بها بينما ساعده شقيقته في شل حركة المجني على وكتم أنفاسه حتى الموت وبعدها تخلصا من الجثمان بإلقائه في الترعة.

مكان السكين

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمين أمس الأول وهما شاب وربة منزل بتهمة قتل شقيقهما الأكبر مزارع أسوان وبمواجهتهما أرشدا عن مكان السكين المستخدم في الجريمة وشرحا تفاصيل الواقعة أمام جهات التحقيقات على مدار 3 ساعات متصلة بعد أن نسبت إليهم تهمة القتل العمد.

محام يشرح عقوبة القتل العمد والسرقة

يقول الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض، في حديثه لـ «الوطن»، إن عقوبة القتل العمد المقترن بالسرقة تصل للإعدام وفق قانون العقوبات، وبحسب نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات والتي تنص على: «يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».