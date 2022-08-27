مقتل الفنان الليبي مصطفى بركة في اشتباكات طرابلس

لقى الفنان الليبي مصطفى بركة مصرعه، منذ قليل، وسط العاصمة طرابلس، على أثر إصابته برصاصة طائشة، نتيجة الاشتباكات الدائرة، وذلك حسبما أعلنت وسائل إعلامية ليبية.

إعلان وفاة الفنان الكوميدي مصطفى بركة

وأعلن مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، أن الممثل الكوميدي مصطفى بركه كان يقف ليصور الاشتباكات الواقعة بطرابلس، وتلقى رصاصة طائشة، ونقل على إثرها إلى مستشفى طرابلس الجامعي، وتوفي قبل وصوله إلى المستشفى.

آخر ظهور لـ مصطفى بركة

واعتاد مصطفى بركة تصوير الاشتباكات العنيفة التي تدور في شوارع طرابلس من أجل التوثيق، وظهر في آخر بث مباشر له قائلاً: «صورة أخيرة قبل أن نموت».

من هو مصطفى بركة؟

مصطفى بركة يعتبر من الممثلين الذين استطاعوا تقديم العديد من الأعمال الكوميدية، المميزة التي حظيت بإعجاب الجماهير التي كانت تنتظر هذه الأعمال على أحر من الجمر من أجل الاستمتاع بالإفيهات.

شارك مصطفى بركة في العديد من الأعمال الرمضانية، واستطاع أن يقوم بدور البطولة في عدد من الأعمال والتي بلغ عددها 6، كما استطاع الفنان الدخول إلى المجال الفني في عام 2014م، من خلال السلسلة الهزلية «العشوائيون الجزء الأول» وشارك في عدد من الأعمال الفنية ومنها«العندليبي، خفافيش، سالم وحليمة، العشوائيون 2، لا لا هيكي هلبة، 48 غارقين».