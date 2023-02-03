2 مليون جنيه إيرادات أفلام السينما أمس.. وأبي فوق الشجرة في المركز الثاني

حققت دور العرض السينمائية، في شباك التذاكر أمس، إيرادات تقدر بـ 2 مليون و58 ألف و598 جنيه، من خلال 7 أفلام، حيث تصدر فيلم «أنا لحبيبي»، قائمة الإيرادات بـ 516 ألف و176 جنيه، بطولة ياسمين رئيس وكريم فهمي ومحمد الشرنوبي وسوسن بدر، تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود دفراوي.

وجاء فيلم «أخي فوق الشجرة»، بطولة رامز جلال، في المرتبة الثانية بإيرادات تقدر بـ 422 ألف و169 جنيه، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، وشارك في البطولة حمدي الميرغني، تارا عماد، دينا محسن ويزو، نسرين طافش.

نبيل الجميل

وحقق فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»، للفنان محمد هنيدي، إيرادات تقدر بـ 387 ألف و797 جنيه، تأليف أمين جمال ومحمد محرز، إخراج خالد مرعي، وشارك في الفيلم نور اللبنانية، ياسر الطوبجي، محمد سلام، ضياء الميرغني، محمد الصاوي، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، رحمة أحمد.

المطاريد

وحقق فيلم «المطاريد»، إيرادات تقدر بـ 240 ألف و972 جنيه، بطولة أحمد حاتم، تارا عماد، إياد نصار، مصطفى غريب، محمود البزاوي، محمود الليثي، محمد محمود، تأليف صلاح الجهيني، إخراج ياسر سامي.

شلبي

كما حقق فيلم شلبي بطولة كريم محمود عبدالعزيز، روبي، بيومي فؤاد، إيرادات تقدر بـ 228 ألف و993 جنيه، تأليف مصطفى حمدي، إخراج بيتر ميمي.

جروب الماميز

وجاءت إيرادات فيلم «جروب الماميز»، بـ 181 ألف و290 جنيه، بطولة يسرا اللوزي، روبي، محمود حافظ، دارين حداد، حازم إيهاب، تأليف إيهاب بليبل وغادة عبدالعال، إخراج عمرو صلاح.

اتنين للإيجار

وفي المرتبة الأخيرة جاء فيلم «اتنين للإيجار»، بإيرادات 81 ألف و201 جنيه بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت، محمد لطفي، إيمان السيد، تأليف أسماء غازي، إخراج شادي علي.