فيلم «أنا لحبيبي» يحقق أكثر من نصف مليون جنيه إيرادات في دور العرض أمس

حقق فيلم «أنا لحبيبي»، بطولة كريم فهمي وياسمين رئيس، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الخميس تقدر بـ516 ألف و176 جنيها، وذلك حسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، ويعد من الأفلام الرومانسية التي بدأ عرضها اليومين الماضيين مع انطلاق شهر فبراير وبالتزامن مع احتفالات عيد الحب.

عرض خاص لفيلم «أنا لحبيبي»

وكان صناع وأبطال فيلم «أنا لحبيبي»، قد استقبلوا عددًا كبيرًا من نجوم الفن والرياضة مساء الخميس، خلال العرض الخاص للفيلم، أبرزهم أشرف عبدالباقي، أكرم حسني، حسن الرداد، حسام غالي، أمير شاهين، شريف رمزي، كريم عفيفي، علي ربيع، هشام ماجد، نادر حمدي، هند عبدالحليم، كريم السبكي، أحمد السبكي.

أبطال وقصة فيلم «أنا لحبيبي»

ويشارك به عدد من النجوم، في فيلم «أنا لحبيبي» بخلاف كريم فهمي وياسمين رئيس، سوسن بدر، أحمد حاتم، محمد الشرنوبي، بيومي فؤاد، محسن محي الدين، تأليف محمود زهران، إخراج هادي الباجوري.

تدور قصة الفيلم حول كاتب يدعى شادي، تجمعه الصدفة في أحد القطارات بفتاة تدعى ليلى، ينشأ التعارف بينهما ويقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن يدخلان في صراعات في ظل رفض والدة ليلى هذا الارتباط، فضلًا عن حيرة تقع فيها الفتاة لوجود قصة حب أخرى.